Fatture per operazioni inesistenti | la Cassazione conferma la condanna ma chiede esame sulla sospensione della pena

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna in un procedimento riguardante fatture per operazioni inesistenti. La decisione riguarda un imputato nato a Caserta, e ha stabilito che la responsabilità penale è da ritenersi valida. Tuttavia, la Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza precedente per consentire un ulteriore approfondimento su un aspetto relativo alla sospensione della pena.

La Corte di Cassazione interviene sul caso di Carmine Moriello, nato a Caserta, pronunciando una decisione articolata: confermata la responsabilità penale, ma annullata parzialmente la sentenza per un nuovo esame su un punto specifico.Il procedimento riguarda la condanna a due anni di reclusione.🔗 Leggi su Casertanews.it Canicattì: Cassazione conferma condanna per uomo ferito con pistola illegale, ma rivede la pena accessoria.Calogero Turco, quarantenne residente a Canicattì, è stato condannato dal tribunale locale a tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione per... Fatture per operazioni inesistenti: chiesto processo per 14 imprenditori e un ex consulente del lavoroLECCE – Un vorticoso giro di fatture per prestazioni del tutto o in parte mai avvenute finalizzato a evadere il fisco: è questo lo scenario delineato...