Violato il divieto di dimora dopo il blitz antidroga in stazione | un 20enne finisce in carcere

Un giovane di 20 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver violato il divieto di dimora, pochi giorni dopo il blitz antidroga che si è svolto a febbraio nell’area della stazione e dei giardini Speyer. La sua presenza nell’area era stata già al centro dell’operazione delle forze dell’ordine.

Era già finito al centro del maxi blitz svoltosi a fine febbraio nell'area della stazione e dei giardini Speyer. Ora un giovane finisce in carcere. Continuano per la Polizia di Stato di Ravenna le attività di contrasto al degrado e allo spaccio di sostanze stupefacenti nell'area con il.