Cerca di riallacciare i contatti con la moglie nonostante il divieto e finisce in carcere

Un intervento dei carabinieri in provincia di Verona ha portato all’arresto di un uomo che cercava di riallacciare i contatti con la moglie, nonostante un divieto di avvicinamento. L’uomo è stato portato in custodia e ora si trova in carcere, in seguito alle azioni delle forze dell’ordine che operano per tutelare le vittime di violenza e stalking.

Un nuovo intervento dei carabinieri in provincia di Verona, a tutela delle vittime di violenza e stalking, è sfociato nell'ennesimo arresto. Nel pomeriggio di martedì 21 aprile, infatti, i carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo, ha trovato riscontro di quanto segnalato dalla.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Aggredisce la ex nonostante il divieto, 25enne finisce in carcerePer anni aveva aggredito e minacciato la compagna, di 20 anni più grande, continuando a perseguitarla anche quando la relazione era ormai finita. Cerca di entrare in casa dei genitori nonostante il divieto: arrestatoTenta di entrare in casa dei genitori, nonostante il divieto di avvicinamento, e finisce in carcere. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Be My Sunshine, le trame dal 27 aprile all'1 maggio; Saperi antichi per nuove soluzioni. Ricercare per riallacciare i fili; I giorni in cui la famiglia è unita; Rendez-Vous – Festival del Nuovo Cinema Francese (Roma 7 - 15 aprile 2026): Des preuves d'amour (Love Letters) di Alice Douard - Close-up. Moderni cacciatori di taglie. Numerosi avvocati hanno sostenuto il governo al referendum. Non è che ora l'esecutivo cerca di ricompensarli con delle modeste tariffe sui rimpatri di migranti Di Adriano Sofri x.com Moderni cacciatori di taglie. Di Adriano Sofri Numerosi avvocati hanno sostenuto il governo al referendum. Non è che ora l'esecutivo cerca di ricompensarli con delle modeste tariffe sui rimpatri di migranti - facebook.com facebook