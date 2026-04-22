Cerca di riallacciare i contatti con la moglie nonostante il divieto e finisce in carcere

Da veronasera.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento dei carabinieri in provincia di Verona ha portato all’arresto di un uomo che cercava di riallacciare i contatti con la moglie, nonostante un divieto di avvicinamento. L’uomo è stato portato in custodia e ora si trova in carcere, in seguito alle azioni delle forze dell’ordine che operano per tutelare le vittime di violenza e stalking.

Un nuovo intervento dei carabinieri in provincia di Verona, a tutela delle vittime di violenza e stalking, è sfociato nell'ennesimo arresto. Nel pomeriggio di martedì 21 aprile, infatti, i carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo, ha trovato riscontro di quanto segnalato dalla.🔗 Leggi su Veronasera.it

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