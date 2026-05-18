Fumo e fiamme sprigionate dal camino | paura in una palazzina abitata

Domenica sera, il 17 maggio 2026, gli abitanti di una palazzina di due piani a Dimaro hanno chiamato i soccorsi a causa di fumo e fiamme provenienti dal camino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio che aveva provocato un certo allarme tra i residenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma sono stati registrati danni alla struttura. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

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