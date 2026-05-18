Fumo e fiamme sprigionate dal camino | paura in una palazzina abitata
Domenica sera, il 17 maggio 2026, gli abitanti di una palazzina di due piani a Dimaro hanno chiamato i soccorsi a causa di fumo e fiamme provenienti dal camino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio che aveva provocato un certo allarme tra i residenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma sono stati registrati danni alla struttura. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.
Sono stati momenti di paura quelli di domenica sera, 17 maggio 2026, per gli abitanti di Dimaro che hanno allertato i vigili del fuoco per un incendio divampato in una palazzina di due piani.L’allarme alla centrale unica di emergenza è scattato poco dopo le 20.40. Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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