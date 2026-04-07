Paura in via Bracco fiamme e fumo dal palazzo ex Enel

Oggi nel primo pomeriggio, nella zona di Ponte di Tappia, si è sviluppato un incendio nel palazzo ex Enel. Passanti e residenti hanno notato una forte puzza di bruciato e una colonna di fumo nero si è sollevata nei pressi della Questura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze.

Ad andare a fuoco qualcosa sul lastrico solare del palazzo ex Enel, prospiciente l'edificio della Questura centrale. L'edificio è adibito ad uffici. L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero in altre zone dell'edificio e che vi potessero essere conseguenze per le persone. Dopo poco i caschi rossi avevano domato l'incendio per passare alle consuete operazioni di verifica e sicurezza. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. Aveva chiuso, oggi riapre . 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Napoli, paura all’Arenella: fumo e fiamme da un palazzo Fanno evacuare palazzo in fiamme a Catania, poliziotti intossicati dal fumoVigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio divampato al primo piano di un edificio di via America, nel...