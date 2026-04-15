Dopo sedici mesi di lavori, Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, torna a mostrare il suo splendore grazie a un restauro realizzato da Tod’s. L’intervento ha riguardato gli esterni e alcune parti interne dell’edificio, con l’obiettivo di preservarne l’aspetto storico e migliorare le condizioni strutturali. La riqualificazione si inserisce nel programma di interventi per il patrimonio architettonico cittadino, portando a termine un progetto iniziato circa un anno e mezzo fa.

Milano, 15 aprile 2026 – Sedici mesi di lavori per far risplendere Palazzo Marino, la casa dei milanesi. È iniziato nell'aprile 2024 e si è concluso nel settembre 2025, nel rispetto del cronoprogramma previsto e garantendo la piena continuità delle funzioni istituzionali il restauro del Palazzo sede dell'amministrazione comunale dal 1861 e capolavoro architettonico del XVI secolo progettato da Galeazzo Alessi. Palazzo Marino impacchettato A finanziare l'intervento di restauro, che è costato circa 2,3 milioni di euro, è stato il Gruppp Tod’s di Diego Della Valle che ha presentato la conclusione dei lavori insieme al sindaco Giuseppe Sala.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palazzo Marino torna a brillare dopo il restauro firmato da Tod’s

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