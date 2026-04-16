Pianezza scatta il divieto di fumo all' aperto con multe fino a 500 euro | dove sono vietate le sigarette

A Pianezza è stato introdotto un divieto di fumare all’aperto in alcune zone del territorio comunale, tra cui parchi, giardini pubblici, aree giochi per bambini e zone vicine agli edifici. La decisione è stata presa con un’ordinanza firmata dal sindaco, su proposta dell’assessore all’ambiente. Chi viola la norma può essere soggetto a multe che arrivano fino a 500 euro. La misura riguarda specifiche aree pubbliche e aperte al pubblico.