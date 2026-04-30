Frosinone in pensione il Commissario Gianluca Di Trocchio | 38 anni al servizio dello Stato
Dopo 38 anni di servizio nella Polizia di Stato, il Commissario Gianluca Di Trocchio ha lasciato l’incarico. Era dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico presso la Questura di Frosinone. La sua carriera si è conclusa con il pensionamento, dopo aver trascorso tutto il periodo lavorativo all’interno del medesimo corpo di polizia.
Dopo 38 anni di servizio nella Polizia di Stato, il Commissario Gianluca Di Trocchio, dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Frosinone, lascia l’uniforme per la meritata pensione. Un percorso professionale segnato da dedizione, senso del dovere e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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