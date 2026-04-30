Frosinone in pensione il Commissario Gianluca Di Trocchio | 38 anni al servizio dello Stato

Dopo 38 anni di servizio nella Polizia di Stato, il Commissario Gianluca Di Trocchio ha lasciato l’incarico. Era dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico presso la Questura di Frosinone. La sua carriera si è conclusa con il pensionamento, dopo aver trascorso tutto il periodo lavorativo all’interno del medesimo corpo di polizia.