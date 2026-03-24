CARRARA Ha rischiato grosso un noto commercialista pizzicato ad abbandonare rifiuti indifferenziati. Gli ispettori ambientali di ‘ Retiambiente ’ facendo il giro dei cassonetti del litorale hanno trovato due grossi sacchi neri abbandonati che, una volta aperti, hanno rivelato la copiosa documentazione di una ditta fuori regione. Interpellata, la ditta in questione faceva riferimento al commercialista, che tuttavia si difendeva addebitando l’accaduto alla ditta incaricata delle pulizie nel suo studio, e oltretutto si presentava immediatamente sul posto per rimediare al fattaccio. Vista la pronta collaborazione del professionista, gli ispettori non hanno chiamato la polizia municipale per elevargli la multa (che è molto salata, sui 400 euro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti, ispettori in azione. Abbandona due sacchi: individuato professionista

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