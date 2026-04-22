Individuato dalla Polizia locale di Cormano l’aggressore del Parco pubblico di via Eritrea

La Polizia locale di Cormano ha identificato l’autore dell’aggressione avvenuta nel parco pubblico di via Eritrea lo scorso sabato sera, durante la quale un giovane è stato ferito con un’arma da taglio. Le autorità hanno condotto le indagini e sono riuscite a individuare l’aggressore coinvolto nell’episodio. Al momento, non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’aggressione o sull’identità delle persone coinvolte.

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