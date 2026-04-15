Un imprenditore è stato condannato a cinque anni e sei mesi di carcere in seguito a una sentenza definitiva riguardante un caso di frode fiscale che coinvolge circa 24 milioni di euro. La vicenda giudiziaria, iniziata nel settembre del 2020, riguarda un falso bilancio che ha coinvolto numerose operazioni finanziarie. La decisione della corte conclude un procedimento avviato oltre tre anni fa, rappresentando uno dei più rilevanti casi di frode scoperti nella zona.

La sentenza definitiva che sancisce la condanna di Massimiliano Sciava a cinque anni e sei mesi di reclusione chiude un capitolo giudiziario iniziato nel settembre del 2020, ponendo fine a uno dei più rilevanti sistemi di frode fiscale scoperti nell’area modenese. L’imprenditore originario di Mirandola, che gestiva attraverso la Exer Srls e una rete di società legate alla somministrazione di manodopera — tra cui Compagnia Finanziaria Italiana, Xeylon srl, Uniservice Divisione di Cofit srl, Uniservice coop e San Marco soc. coop — è stato ritenuto responsabile di un complesso meccanismo volto a sottrarre risorse agli enti pubblici. Le....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode da 24 milioni: condannato l’imprenditore per il falso bilancio

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