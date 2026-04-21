Nel Friuli Venezia Giulia, questa mattina si sono registrate nubi sparse e piogge intermittenti. Un fronte di aria fredda e umida si muove nella regione, annunciando temporali nel pomeriggio. Le temperature si mantengono basse, soprattutto in quota, con condizioni meteorologiche instabili che continueranno nel corso della giornata.

Un fronte di aria fredda e carica di umidità si sta spostando sul Friuli Venezia Giulia questo martedì 21 aprile, portando con sé una mattinata caratterizzata da nubi sparse e piogge saltuarie. Con il passare delle ore, la situazione evolverà verso un pomeriggio più instabile, con il rischio concreto di temporali che colpiranno con decisione le zone montane e i confini con il Veneto. Dinamiche meteo tra le Prealpi e la costa. Il cuore dell’instabilità odierna si concentrerà principalmente nelle aree della Carnia e delle Prealpi Carniche, dove l’arrivo di precipitazioni più intense è previsto per le ore pomeridiane, mentre nella prima parte della giornata i fenomeni saranno decisamente più rari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, allerta temporali nel pomeriggio: pioggia e freddo in quota

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