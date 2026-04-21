Il terremoto del Friuli disegni dal vivo e musica per raccontare il 1976

Un evento artistico ricorda il terremoto del Friuli del 1976, combinando disegni dal vivo e musica. Durante la manifestazione, vengono esposti disegni realizzati sul momento e accompagnati da esecuzioni musicali, con l’obiettivo di riportare alla memoria quei momenti attraverso forme espressive diverse. La serata si svolge in un contesto pubblico, coinvolgendo il pubblico in un percorso che unisce arte e musica.

Disegni che prendono vita, musica che scava nella memoria. Il Friuli del 1976 torna a raccontarsi attraverso l’arte. A cinquant’anni dal terremoto, una delle ferite più profonde della storia recente della regione si trasforma in un’esperienza culturale intensa e condivisa grazie a “Il terremoto.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it SPECIALE TERREMOTO DEL FRIULI DEL 6 MAGGIO 1976 - LA CITTA' DI ARTEGNA Notizie correlate Leggi anche: Friuli: il terremoto del 1976 negli occhi dei bambini Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le indicazioni per partecipare alla Santa Messa del 3 maggio per i 50 anni del terremoto in Friuli; 50° Sisma: Zilli, a Gemona del Friuli il canto della memoria; Volandia ricorda il terremoto del Friuli e la nascita della Protezione Civile; Attive le prenotazioni per la messa del 3 maggio a Gemona con il cardinale Zuppi. Terremoto del Friuli del 1976 oltre 30 scosse agitano il Friuli Venezia GiuliaTerremoto del Friuli del 1976 oltre 30 scosse agitano il Friuli Venezia Giulia. La tragedia con 965 morti fu il trampolino per la moderna protezione civile. Uno dei casi di completa e rapida ricostruz ... ilnordestquotidiano.it Gli studenti raccontano il terremoto del Friuli: così la memoria passa di generazione in generazionePresentato il progetto Ti racconto il terremoto, rivolto alle scuole di Gemona e Trasaghis: ragazzi chiamati a raccogliere testimonianze dirette del sisma del 1976 e trasformarle in racconti persona ... udinetoday.it FURTI E DANNEGGIAMENTI NELLE CHIESE DI REANA DEL ROJALE: BLOCCATO E DENUNCIATO DOPO L'ENNESIMO COLPO Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/furti-danneggia - facebook.com facebook