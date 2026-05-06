Il terremoto del 1976 colpì il Friuli con una forza devastante, provocando danni estesi e un numero elevato di vittime. In quei giorni, i cittadini si organizzavano autonomamente per i soccorsi, senza l’intervento immediato di aiuti esterni. La ricostruzione seguì una scelta particolare, con le fabbriche che furono riaperte prima delle abitazioni, segnando un percorso di recupero economico e sociale.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i cittadini a gestire i soccorsi senza aiuti?. Perché fu deciso di ricostruire prima le fabbriche e poi le case?. Chi ha ideato il modello che ha dato vita alla Protezione Civile?. Come hanno fatto i radioamatori a ripristinare le comunicazioni dopo il sisma?.? In Breve 990 vittime e 100.000 sfollati dopo la scossa di magnitudo 6.4 dell'Orcolat.. Alpini e radioamatori coordinati con i sindaci gestirono i primi soccorsi.. Zamberletti guidò la ricostruzione seguendo la gerarchia Battisti: fabbriche, case, chiese.. Ulteriori scosse sismiche colpirono il territorio il 11 e 15 settembre 1976.. Il 6 maggio 1976, alle ore 21:06, una scossa di magnitudo 6.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terremoto del 1976: il dramma di quel minuto che distrusse il Friuli

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