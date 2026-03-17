Alle 21:00 di giovedì si affrontano Aston Villa e Lille nella partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I Villans devono difendere un gol di scarto contro i Dogues, che hanno ottenuto un risultato favorevole nella sfida di andata. In campionato, l’Aston Villa attraversa un momento difficile e rischia di perdere punti importanti per la qualificazione alla Champions League.

In campionato l’Aston Villa è in caduta libera e rischia di vedersi scivolare dalle mani la Champions League, mentre in Europa League la vittoria di Lille di giovedì scorso dà un significativo vantaggio in vista della gara odierna. I villans hanno messo insieme appena 2 vittorie nelle ultime 8 gare e nel fine settimana hanno avuto a che fare con il Manchester. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aston Villa-Lille (Europa League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Villans con un gol da difendere sui Dogues

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