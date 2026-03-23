Figlia dell’attrice Blythe Danner e del produttore e regista cinematografico Bruce Paltrow, scomparso nel 2002 per un tumore alla gola, Gwyneth Paltrow ha dichiarato: «Sono stata incredibilmente fortunata ad avere opportunità fin da subito, probabilmente anche perché sono una delle nepo baby originali. Ma mentirei se dicessi che questo non mi ha reso la carriera più facile». L’attrice e due volte mamma ha quindi allargato il discorso alle dinamiche dell’industria cinematografica: «Ci sono stati molti momenti in cui mi è stato chiarissimo che alle donne viene chiesto di stare al proprio posto, di essere docili, silenziose e, soprattutto, di concentrarsi su una cosa sola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gwyneth Paltrow: «Sono una nepo baby. E sì, mi ha reso la carriera più facile»

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