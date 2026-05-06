Partecipazione ed entusiasmo per la presentazione della lista Cervinara rinasce

Cervinara Rinasce con la partecipazione. La partecipazione sincera della gente, di tutti quelli che hanno affollato la Sala della Cultura in Piazza Trescine e di coloro che non hanno trovato posto all’interno per la presentazione della lista numero 2 che candida a sindaco Filuccio Tangredi ed.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Open Days Il Pordenone: partecipazione entusiasta per la prima data; Messina: entusiasmo ed ampia partecipazione per il gran finale di Icaro 26?; Inaugurata la sede di Forza Maiori Sempre: partecipazione e entusiasmo per Capone; Entusiasmo, inclusione e risultati: tanti studenti a Montesilvano per le finali regionali dei Giochi della Gioventù.

La prima Perugia EcoMarathon fa il pieno di entusiasmo con 379 arrivati in corso VannucciPERUGIA - Una grande partecipazione ed enorme entusiasmo per la prima edizione della Perugia Eco Marathon, un evento che ha saputo coniugare sport, sostenibilità e valorizzazione ... ilmessaggero.it

Ariccia – Primo Maggio di comunità ed entusiasmo con la candidata sindaca Giorgia La LeggiaPartecipazione, entusiasmo e voglia di cambiamento hanno caratterizzato il Primo Maggio di Ariccia con la coalizione di centrosinistra, guidata dalla ... castellinotizie.it

Buongiorno, per un mio errore nella domanda di partecipazione ho spuntato la casella di "Giovani con minori opportunità", come posso rimediare Grazie - facebook.com facebook