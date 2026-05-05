Grande partecipazione per la presentazione della lista Free Cervinara

La presentazione della lista elettorale Free Cervinara ha registrato una partecipazione straordinaria, trasformandosi in un evento capace di accendere entusiasmo, emozione e speranza. La sala era gremita, ben oltre le aspettative. Lo spazio riempito non solo fisicamente, ma dal calore di un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Comunali, “Free Cervinara” presenta la candidatura a Sindaco di Anna MarroTempo di lettura: 2 minutiIl movimento civico “Free Cervinara”, dopo un confronto approfondito e continuativo con la dott.

Maierato, grande partecipazione per la presentazione del libro “Sessanta favole in dialetto” al Centro Studi CulturaliSi è svolto ieri, 18 aprile, presso il Centro di Studi Culturali (CAS) di Maierato, un partecipato evento letterario che ha richiamato l’attenzione...