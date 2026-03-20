Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica Italia sul podio a Budapest | Mogos è oro e Markowska bronzo

Durante la Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica a Budapest, l’Italia ha portato a casa due medaglie. Mogos ha vinto l’oro e Markowska si è aggiudicata il bronzo, confermando la presenza forte degli azzurri nel settore. La competizione si è svolta nelle date del 20 marzo 2026, attirando l’attenzione sulla prestazione degli atleti italiani.

Budapest, 20 marzo 2026 – L’Italia della scherma in carrozzina è ancora grande protagonista sulle pedane di Budapest. La seconda giornata della tappa ungherese di Coppa del Mondo Paralimpica regala altre due medaglie azzurre, entrambe nella sciabola femminile categoria B dove Andreea Mogos è d’oro mentre Julia Markowska conquista il bronzo. Podio sfiorato, invece, per Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi, rispettivamente al 5° e 8° posto nella spada maschile A. Vetrina tutta per le sciabolatrici, dunque, con il super-tris calato da Andreea Mogos. Nella capitale magiara, infatti, la torinese delle Fiamme Oro ha firmato il suo terzo trionfo consecutivo in questa stagione, dopo quelli di Nakhon Ratchasima e Pisa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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