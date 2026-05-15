Francesco Chiofalo | il tatuaggio istantaneo in anestesia totale simboleggia una scelta di vita

Un uomo ha realizzato in Italia il primo tatuaggio istantaneo sotto anestesia totale, in una sala operatoria. La procedura è durata circa otto ore e si è svolta durante una seduta unica, senza che il soggetto avvertisse dolore. La scelta di sottoporsi all’intervento è stata fatta in anestesia generale, permettendo di completare l’opera senza disagio. La persona coinvolta è nota nel settore dello spettacolo e ha condiviso pubblicamente l’esperienza.

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