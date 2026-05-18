Il vertice tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese si è concluso senza grandi accordi o annunci importanti. Tuttavia, i due leader hanno partecipato a incontri e discussioni durate diverse ore. Non sono stati firmati nuovi trattati, ma sono state mantenute le relazioni tra le due potenze più influenti al mondo. La riunione si è svolta in un clima di rispetto reciproco, anche se non sono state raggiunte decisioni decisive su questioni chiave.

Quando il Regno Unito mandò la sua prima missione diplomatica in Cina, nel 1973, uno dei partecipanti arrivati da Londra, Peter Auber, riferì che la delegazione era stata “ricevuta con estrema gentilezza, trattata con estrema ospitalità, osservata con estrema attenzione e congedata con estremo garbo”. Quella missione, il cui scopo era favorire il commercio e aprire un’ambasciata britannica permanente a Pechino, si svolse in pompa magna, senza però produrre risultati concreti. La frase di Auber mi è tornata in mente durante la visita di Donald Trump in Cina il 14 e 15 maggio. Il presidente cinese Xi Jinping ha inaugurato il vertice ringraziando calorosamente il suo collega statunitense e sottolineando che i rapporti tra i due paesi sono “i più consequenziali del mondo”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Fra Donald Trump e Xi Jinping poteva andare peggio

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El saludo entre Donald Trump y Xi Jinping / La Opinión

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