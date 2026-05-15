xi jinping mette in guardia donald trump

Il presidente cinese ha rivolto un avvertimento al suo omologo statunitense prima del previsto incontro a Pechino, che entrambi avevano programmato con l’obiettivo di mostrare un risultato positivo. Tuttavia, le tensioni tra i due leader si sono manifestate in modo evidente prima dell'incontro, creando un’atmosfera di incertezza. Le discussioni tra le due parti sono state caratterizzate da segnali di divergenza su questioni di rilievo internazionale, mentre le rispettive comunicazioni ufficiali hanno cercato di mantenere un’immagine di compatibilità.

Accogliendo Donald Trump a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha citato uno storico e capo militare greco vissuto quattrocento anni prima di Cristo. L’irruzione di Tucidide nei rapporti sino-americani, in un momento decisivo della loro storia, potrebbe risultare sorprendente, ma in realtà contiene un messaggio da parte del leader cinese per il suo omologo statunitense. Nel suo libro sulla guerra del Peloponneso, Tucidide afferma che quando una potenza emergente sfida quella dominante, la guerra è inevitabile. All’epoca lo storico greco si riferiva a Sparta, la potenza dominante dell’epoca, e ad Atene, che la sfidava. Le due città si sono effettivamente scontrate 2. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Xi Jinping warns Trump about Taiwan

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