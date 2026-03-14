Bidello pedofilo arrestato | aveva pc e cellulare zeppi di video e foto porno

La polizia ha arrestato un uomo di 58 anni, impiegato come collaboratore scolastico in una scuola media della provincia di Catania, per aver posseduto e archiviato sul suo computer e cellulare numerosi video e foto di contenuto pedopornografico. L'indagine ha portato al suo arresto dopo aver scoperto il materiale illecito sui dispositivi elettronici.

L’indagato lavorava in una scuola media della provincia, ed era in possesso di diverse foto digitali riprese all’interno dei locali scolastici con alunne minorenni, alcune delle quali realizzate a loro insaputa La polizia ha arrestato un cinquantottenne, impiegato collaboratore scolastico di una scuola media in provincia di Catania, per detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine della Procura di Catania, sviluppata dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale, è stata avviata dopo una segnalazione dell'organizzazione non governativa statunitense National centre for missing exploited children (Ncmec)... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Video di abusi su minori conservati sul pc, nel Napoletano arrestato pedofilo in flagranzaUn controllo sui device e sul pc hanno permesso di rinvenire video pedopornografici ritraenti abusi su minori. Pedofilo 49enne arrestato nel napoletano: trovati sul suo pc video di abusi su minoriMateriale pedopornografico presente sul suo pc, inclusi alcuni video ritraenti abusi su minori.