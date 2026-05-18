Fossò rogo nella Haiki Electrics | fumo nero e allarme ambientale

Nella giornata di oggi, uno stabilimento industriale nella zona di Fossò è stato interessato da un incendio che ha causato l'emissione di fumo nero visibile a distanza. Si tratta del secondo episodio di questo tipo in meno di un mese, con le fiamme che sono divampate dai cassoni di stoccaggio. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio e sulle modalità con cui le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’azienda, senza ancora fornire dettagli ufficiali.

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? Punti chiave Come hanno fatto le fiamme a scatenarsi nei cassoni di stoccaggio?. Perché lo stabilimento è stato teatro di un secondo incendio in un mese?. Quali sostanze tossiche sono state rilasciate con il fumo nero?. Chi deve rispondere della gestione dei rifiuti tecnologici in quell'area?.? In Breve Fiamme originatrici in cassoni di plastica e batterie presso lo stabilimento Haiki Electrics.. Nessun ferito registrato durante le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco.. Secondo incendio avvenuto nello stesso impianto di Fossò circa un mese fa.. Esperti analizzano stoccaggio rifiuti per prevenire rischi ambientali nelle zone limitrofe. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fossò, rogo nella Haiki Electrics: fumo nero e allarme ambientale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rogo di rifiuti a San Gregorio: fumo nero su SS106 e allarme residenti? Cosa scoprirai Quali sostanze tossiche stanno bruciando nel deposito vicino allo svincolo? Chi ha causato l'incendio tra i rifiuti accumulati a San... Torino, rogo nella vecchia autodemolizione: fiamme e fumo nero? Cosa sapere Incendio in una vecchia autodemolizione tra via Cossa e corso Appio Claudio, venerdì 24 aprile. Incendio di Fossò, spento il rogo all’interno dell’azienda HaikiFOSSÒ (VENEZIA) - L'incendio che è scoppiato all’interno dell’azienda Haiki in Strada Nona a Fossò, in provincia di Venezia, è stato ... ilgazzettino.it Incendio a Fossò: invito a tenere chiuse le finestreUn incendio è scoppiato oggi pomeriggio a Fossò, presso gli impianti Haiki di trattamento rifiuti, con squadre di soccorso impegnate. lavocedivenezia.it