Rogo di rifiuti a San Gregorio | fumo nero su SS106 e allarme residenti

Nella zona di San Gregorio si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un deposito di rifiuti, generando una colonna di fumo nero visibile dalla strada statale 106. L’incendio ha provocato l’intervento delle squadre di emergenza e ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che hanno segnalato l’odore acre e la presenza di sostanze sospette nell’aria. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle responsabilità.

? Cosa scoprirai Quali sostanze tossiche stanno bruciando nel deposito vicino allo svincolo?. Chi ha causato l'incendio tra i rifiuti accumulati a San Gregorio?. Come influirà la nube nera sulla viabilità della SS106 nelle prossime ore?. Dove si stanno spostando i fumi per via del vento?.? In Breve Fumo rilevato alle 10:51 di domenica 03 maggio 2026 vicino allo svincolo San Gregorio.. Preoccupazione residenti per la composizione chimica dei rifiuti presso la SS106.. Aggiornamento ore 12:25 senza notizie certe su cause o interventi dei soccorsi.. Rischio visibilità e qualità dell'aria per automobilisti e abitanti della zona reggina.. Una densa colonna di fumo nero si è levata alle 10:51 di questa domenica 03 maggio 2026 nei pressi dello svincolo di San Gregorio a Reggio Calabria, allertando i residenti e chi percorre la SS106.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo di rifiuti a San Gregorio: fumo nero su SS106 e allarme residenti Notizie correlate Leggi anche: Rogo Sannazaro, fumo nero a Chiaia Breganzona, rogo in garage: 30 residenti evacuati per il fumo? Cosa sapere Incendio in un garage di via Camara a Breganzona questa mattina dopo fiamme su un'auto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bollate, rogo di rifiuti in una ditta di smaltimento: 60 vigili del fuoco al lavoro; ROGO DI RIFIUTI: TRE PERSONE DENUNCIATE A DUEVILLE; Rogo di rifiuti in aperta campagna: sul posto i vigili del fuoco; L'inferno di fuoco incenerisce rotoballe e rifiuti. Incendio spento dopo una lunga battaglia con le fiamme. Reggio, incendio di rifiuti a San Gregorio: fumo nero visibile dalla SS106 – VIDEOUna grossa nube di fumo nero ha allertato passanti e residenti nella zona di San Gregorio a Reggio Calabria. A pochi metri dallo svincolo infatti si sta sviluppando un incendio di rifiuti. Diverse le ... citynow.it Giugliano, la control room fa arrestare tre pirati dei roghi di rifiutiIn tre giorni tre persone arrestate dai carabinieri per aver appiccato roghi tossici a Giugliano grazie al supporto della Control room, sempre più centrale nelle attività di monitoraggio e intervento ... ilmattino.it Il locale aveva subito un grave rogo doloso l’8 marzo scorso. I tre giovani titolari della struttura non si sono arresi: «Abbiamo lavorato dalle 7 a mezzanotte per farcela e la risposta della città è stata straordinaria» - facebook.com facebook Il rogo di #CransMontana, la #Svizzera insiste sui conti da pagare: “E mandateci il conto del Niguarda”. Le famiglie vedranno il filmato choc della tragedia. #Tg1 Roberta Ferrari x.com