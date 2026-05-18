Stasera al PalaDozza si gioca la partita tra Fortitudo e Avellino, con i tifosi che attendono con trepidazione. Durante l'ultimo incontro, è stato registrato un diverbio tra un giocatore della Fortitudo e l’allenatore avellinese, che ha attirato l’attenzione di tutti. La formazione locale si affida a Fantinelli e Moore, pronti a scendere in campo, mentre tra le fila ospiti si punta su Perkovic per incidere sul risultato. La partita si preannuncia intensa e ricca di tensione.

? Domande chiave Come influenzerà il diverbio tra Fantinelli e Di Carlo l'esito stasera?. Chi sarà l'elemento decisivo per la Fortitudo tra Moore e Perkovic?. Perché l'Avellino riesce a mettere in crisi la fortezza del PalaDozza?. Cosa deve fare Attilio Caja per gestire l'incertezza fisica dei suoi giocatori?.? In Breve Fortitudo vanta 19 vittorie su 20 partite giocate nel PalaDozza di Bologna.. Fantinelli e Moore sono pronti dopo visite mediche e allenamenti di lunedì.. Il diverbio tra Di Carlo e Fantinelli carica di tensione la sfida.. La coppia straniera Fresno e Lewis guida la strategia tecnica dell'Avellino.. Alle ore 18:00 di oggi, il PalaDozza ospiterà la sfida decisiva tra Fortitudo e Avellino per il quinto incontro dei quarti di finale della Serie A2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fortitudo-Avellino, il PalaDozza trema: Fantinelli e Moore sono pronti

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