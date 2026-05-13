La Fortitudo si trova a un passo dalla qualificazione alle semifinali dei playoff di A2 dopo aver vinto l’ultimo incontro. La squadra affronta la trasferta di giovedì sera alle 20, con l’opportunità di chiudere la serie e avanzare nel torneo. La partita si svolge in un ambiente di alta tensione, con i padroni di casa che cercano di ribaltare il risultato e forzare un’ulteriore sfida. La squadra ospite spera di poter contare anche su Fantinelli.

Bologna, 13 maggio 2026 – Secondo matchpoint a disposizione della Fortitudo che giovedì sera, alle 20.30, scende in campo al Pala Del Mauro di Avellino per affrontare gli irpini in gara-4 dei quarti di finale dei playoff di serie A2. Dopo la doppia vittoria del PalaDozza la formazione di Attilio Caja è caduta martedì sera proprio ad Avellino al termine di una sfida condotta per gran parte della gara, ma decisa dalla maggiore fisicità e dall’atletismo messo in campo dai padroni di casa. La Fortitudo spera nel ritorno di capitan Fantinelli. Nella Flats Service assenti Lee Moore, Valerio Mazzola e Lorenzo Benvenuti, rimangono da valutare le condizioni di Matteo Fantinelli, che dovrebbe essere del confronto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Playoff di A2: Fortitudo, ad Avellino matchpoint per le semifinali, sperando in Fantinelli

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