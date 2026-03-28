fortitudo al paladozza arriva avellino

Domani sera alle 18, la Fortitudo Flats Service affronterà in casa la squadra di Avellino al PalaDozza, con i tifosi presenti nel palazzetto. La partita si inserisce nel calendario della stagione sportiva e vedrà le due formazioni sfidarsi in un match ufficiale. La squadra di casa cercherà di ottenere una vittoria davanti al proprio pubblico.

Bologna, 28 marzo 2026 - Sulle ali dell’entusiasmo e spinta dal calore del PalaDozza, la Fortitudo Flats Service torna in campo domani sera per ospitare, alle ore 18, Avellino. Dopo Rimini e Pesaro il trittico di sfide di alta classifica della Fortitudo si chiude con il confronto con gli Irpini. Sconfitti i romagnoli (che perdono l’ex Ogden per tutto il resto della stagione), battuti e raggiunti i marchigiani, la formazione di Attilio Caja prova ad assestate un altro colpo contro un’altra delle avversarie che, a inizio stagione, era nel lotto delle favorite alla vittoria del campionato. Al Madison di piazza Azzarita, la formazione di Attilio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Domani la sfida contro la Fortitudo, reduce dalla vittoria con Pesaro e dall'aggancio in vetta #Avellino - facebook.com facebook