Nel fine settimana, Monaco ha ospitato le due tappe della stagione 12 di Formula E, con gare 9 e 10. A salire sul gradino più alto del podio sono stati il pilota di un team indiano e quello di un team giapponese. Sul casco di uno dei piloti della squadra francese, uno dei simboli del Principato è stato dipinto, aggiungendo un tocco speciale alle competizioni. La corsa si è disputata su un circuito cittadino, attirando numerosi spettatori e appassionati di motori elettrici.

Sul casco di Maximilian Günther, uno dei due piloti della DS Penske, c’è eccezionalmente la roulette, uno dei simboli del Principato di Monaco, che nel fine settimana ha ospitato gli E-Prix 9 e 10 della stagione 12 di Formula E. Il pilota tedesco abita a Montecarlo, guida una DS7, ma dispone anche di una Vespa, entrambe elettriche. Nell’evento motoristico più glamour – si sono visti diversi protagonisti della Formula 1 come Lando Norris, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz jr, ma anche Max Webber, David Coulthard, Christian Horner e Flavio Briatore, oltre all’attore Idris Elba, che è comproprietario della Cupra Kiro – la scuderia franco statunitense ha esibito la nuova DS N°7 e preparato l’addio alla Formula E. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Formula E, a Monaco trionfano De Vries (Mahindra) e Rowland (Nissan)

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