E-Prix Monaco | Rowland torna alla vittoria Evans scappa in classifica

Durante l’E-Prix di Monaco, il pilota del team Nissan ha conquistato la sua prima vittoria della stagione, superando in classifica generale un rivale di lunga data. La gara ha visto anche la presenza di altri concorrenti, tra cui un rappresentante di un team di Formula E e un pilota di Jaguar, che si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo. La corsa si è svolta sulle strade del circuito cittadino di Monte Carlo, con una serie di sorpass e cambi di posizione durante tutto l’evento.

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Il campione del mondo Oliver Rowland su Nissan ha vinto la seconda gara del weekend della Formula E a Monaco, decimo round stagionale, precedendo sul traguardo del Principato il brasiliano Felipe Drugovich su Andretti, al suo primo podio stagionale, e il portoghese Antonio Felix Da Costa su Jaguar Tcs, bravo a recuperare dopo un clamoroso testacoda al primo giro. La prima vittoria stagionale ha così permesso all'inglese, già quattro volte sul podio, di salire fino al secondo posto della classifica iridata, a quota 109 punti, 19 punti in meno del leader Mitch Evans che oggi ha conquistato un prezioso quarto posto con la sua Jaguar.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix Monaco: Rowland torna alla vittoria, Evans scappa in classifica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jannik Sinner defeats Alcaraz and wins his first big Title on Clay - ATP Montecarlo 2026 Sullo stesso argomento E-prix Berlino: Evans vince la seconda gara, Wehrlein torna leader della generaleC'è la firma di Mitch Evans nella seconda gara dell'E-prix di Berlino del campionato del mondo di Formula E. E-Prix Madrid 2026: trionfa Jaguar con Da Costa davanti a EvansAntonio Felix da Costa ha vinto la prima edizione dell'E-prix di Madrid, sesto appuntamento della stagione 12 del mondiale Abb Fia Formula E,... Rowland torna alla vittoria e un pilota segna il primo podio in Formula E Occhio al mondiale vediamo i risultati e cosa è successo in Gara 2 dell'E-Prix di Monaco? #FormulaE #MonacoEPrix x.com Discussione sulla Gara 2 della Monaco E-Prix 2026 reddit FE, secondo trionfo per Rowland (Nissan) nell'E-Prix di Monaco. Primo podio per Drugovich (Andretti), terzo Da Costa (Jaguar)MONTECARLO – Nuovo trionfo di un campione del mondo, questa volta in carica, nell'E-Prix di Montecarlo. Partito ottavo, Oliver Rowland (Nissan) ... msn.com Monaco Gara 2: Rowland torna a vincere, primo podio per DrugovichOliver Rowland torna a dettare legge e si prende di forza la seconda gara dell’E-Prix di Monaco. Il campione del mondo in carica conquista il suo primo successo stagionale sulle strade di Montecarlo, ... msn.com