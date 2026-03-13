Gli esempi di Album e Bella Storia Dai territori le buone pratiche di sostenibilità

In occasione di Alta Sostenibilità, sono stati presentati esempi di album e di progetti chiamati Bella Storia, che arrivano dai diversi territori italiani. Durante l’evento sono intervenuti rappresentanti di ASviS, Unipolis e Kepler-452, che hanno condiviso le pratiche di sostenibilità avviate nelle loro aree di competenza. L’obiettivo è favorire la riproduzione di questi processi e creare una rete di conoscenze condivise.

Favorire la replicabilità dei processi avviati e creare una rete di conoscenze condivise. Ad Alta Sostenibilità, ospiti: De Chadarevian (ASviS), Parmigiani (Unipolis) e Baraldi (Kepler-452). In studio Manieri e Viettone VIDEO 020326 Sono 216 le buone pratiche territoriali del 2025-2026 selezionate dalla Commissione Buone Pratiche territoriali del Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 11 assieme ad un'analisi trasversale approfondita. Nel documento curato da Samir De Chadarevian "Le buone pratiche dei territori 2025-2026" si vuole dare visibilità alle buone pratiche territoriali nella convinzione che solamente un insieme di iniziative fortemente...