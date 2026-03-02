Ordine e Fondazione Commercialisti Salerno al via il nuovo corso sulla gestione aziendale della holding polivalente

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, con il supporto dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Il corso si concentra sulla gestione aziendale delle holding polivalenti, affrontando aspetti di business e governance familiare. La formazione si rivolge a professionisti e operatori interessati a approfondire questi temi specifici.

