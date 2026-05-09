I Beatles rivivono per una notte a Forlì | i The Beatbox incantano il teatro Diego Fabbri
Ieri sera, al teatro Diego Fabbri di Forlì, il concerto dei The Beatbox ha riproposto le canzoni dei Beatles, facendo rivivere l’atmosfera degli anni Sessanta. Lo spettacolo si è svolto senza interruzioni, accompagnando il pubblico attraverso le hit più celebri del gruppo britannico. La band ha interpretato brani noti, ricreando l’atmosfera originale con cura e attenzione ai dettagli. La serata ha suscitato l’interesse degli spettatori, molti dei quali hanno cantato e applaudito durante l’intera esibizione.
Non è stato un semplice tributo, ma una vera e propria macchina del tempo quella che ieri sera con “The Beatles Legend” ha trasportato il pubblico del teatro Diego Fabbri direttamente negli anni sessanta. I The Beatbox, formazione composta da quattro talentuosi e giovanissimi musicisti italiani.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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