Alex Lorenzato punta alla Val d’Orcia | sfida CIRT con la Ford Fiesta

Un pilota siciliano parteciperà al XVII Rally della Val d’Orcia, in programma l’11 e 12 aprile. La scuderia Island, in collaborazione con Tempo srl, ha annunciato la presenza del conducente con una Ford Fiesta. La gara si svolgerà nella regione toscana e vedrà coinvolti diversi equipaggi provenienti da varie parti d’Italia. La competizione prevede prove speciali e un percorso che attraversa i paesaggi della Val d’Orcia.

La scuderia siciliana Island, in collaborazione con Tempo srl, schiera Alex Lorenzato per il XVII Rally della Val d’Orcia, che si terrà l’11 e 12 aprile. Il pilota vicentino affronta il secondo round del Campionato Italiano Rally Terra 2026 al volante di una Ford Fiesta Rally3 fornita dalla PR2 Sport. Il giovane talento, nato nel 2001, torna in pista dopo un esordio stagionale positivo ottenuto più di un mese fa. In quell’occasione, durante il 5° Rally Città di Foligno svoltosi il 6 e 7 marzo, Lorenzato aveva conquistato la vittoria nella sua categoria. Per questa sfida in terra toscana, il pilota avrà al fianco Nicolò Lazzarini, che ne curerà le note. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alex Lorenzato punta alla Val d’Orcia: sfida CIRT con la Ford Fiesta Ford & Renault: alleanza elettrica, la Fiesta rinasce con stile e DNAFord e Renault: una nuova alleanza per l'elettrico, la Fiesta non sarà una semplice "cugina" della 5 L'accordo siglato tra Ford e Renault a dicembre... Podismo. ’Pasqua Eco Trail-Le porte della Val d’Orcia 2026’. Ecco tutti i vincitori della grande sfida nella naturaSi è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo l’edizione 2026 della Pasqua Eco Trail, l’evento che segna siimbolicamente l’inizio della...