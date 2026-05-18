Forbidden Fruit cambia programmazione | doccia gelata per i fans

Forbidden Fruit, una delle serie più seguite dal pubblico italiano, ha subito un cambiamento nella sua programmazione. Le puntate con protagoniste Yildiz ed Ender sono trasmesse ogni giorno su Canale 5 e vengono viste da oltre 2 milioni di spettatori. La modifica alla scaletta ha sorpreso i fan, che erano abituati a seguire la serie nelle fasce orarie precedenti. La decisione di cambiare gli orari di trasmissione si è verificata senza preavviso, creando scompiglio tra gli spettatori abituali.

Forbidden fruit è tra le serie tv che stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. Ogni giorno le puntate con protagoniste Yildiz e Ender sono seguite da oltre 2 milioni di telespettatori su Canale 5. In queste ore, ha annunciato un'indiscrezione per quanto concerne la messa in onda della nota dizi turca. Secondo quando riportato dal portale si apprende che Mediaset ha deciso di sospendere gli appuntamenti serali di Forbidden Fruit nel mese di giugno. I piani alti di Cologno Monzese non avrebbero trovato buoni riscontri nella fascia serale con la serie tv, tanto da decidere di metterla in stand by almeno per il momento. Una novità che siamo sicuri non piacerà ai fans delle vicende ambientate sul mare del Bosforo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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