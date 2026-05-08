La serie televisiva italiana, trasmessa su Canale 5, prosegue con successo la sua programmazione quotidiana. Le vicende dei personaggi principali, tra cui Bahar, Nisan e Doruk, attirano ogni giorno oltre due milioni di spettatori sulla rete Mediaset. La produzione si conferma una delle preferite dal pubblico, mantenendo elevati gli ascolti e la continuità nella programmazione serale. La narrazione continua a essere al centro dell’attenzione degli spettatori di casa.

La forza di una donna continua il suo incredibile successo sui teleschermi di Canale 5. Ogni giorno le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sulla rete ammiraglia Mediaset. Nonostante questo, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di effettuare un cambio di programmazione che siamo sicuri non farà felici i fans della serie tv. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, La forza di una donna non andrà più in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5. Difatti, l'ultima puntata è prevista domenica 17 maggio. Al suo posto, Mediaset ha deciso di puntare su Racconto di una notte, la serie tv turca che narra la storia tra Mahir e Canfeza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna cambia programmazione: doccia gelata per i fans

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