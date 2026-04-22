Il paradiso delle signore cambia programmazione su Rai 1 | doccia gelata per i fans

Il Paradiso delle Signore cambia la programmazione su Rai 1, causando delusione tra i fan. La soap, molto seguita in Italia, vede protagonisti attori come Pietro Masotti e Roberto Farnesi, e ogni giorno raccoglie circa due milioni di telespettatori sulla rete pubblica. La modifica nell’orario di messa in onda ha suscitato reazioni tra il pubblico abituale. La serie, tra le più amate, continua ad attirare un vasto pubblico di appassionati.

il paradiso delle signore è tra le soap opera più amate dal pubblico italiano. Le vicende con protagonisti gli attori Pietro Masotti e Roberto Farnesi registrano ogni giorno due milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1. Nonostante il grande successo, lo sceneggiato italiano subirà un piccolo cambio di programmazione. Il paradiso delle signore non andrà in onda in occasione dell'1 maggio per permettere al pubblico di festeggiare la Festa dei lavoratori in totale relax e non perdere nessuna vicenda dei loro amati beniamini. La soap opera tornerà regolarmente in onda il 4 maggio dalle ore 16:10 su Rai 1. Il paradiso delle signore non andrà in onda venerdì 1 maggio per permettere al pubblico di festeggiare la festività in totale relax.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il paradiso delle signore cambia programmazione su Rai 1: doccia gelata per i fans Notizie correlate Leggi anche: Il Paradiso delle signore allunga su Rai 1: la bella notizia per i fans Leggi anche: La forza di una donna chiude i battenti su Canale 5: doccia gelata per i fans Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il paradiso delle signore - S10E153 - Episodio 153 - Video; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 24 aprile: arriva una notizia devastante per Caterina; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 aprile 2026: Mimmo inizia a sospettare qualcosa. Il Paradiso delle Signore, la Rai rimpiazza la soap e Caterina Balivo: la nuova programmazioneL’amata soap di Rai 1 proseguirà fino a maggio, poi spazio a Capri e alle repliche (con rischio flop): La Volta Buona chiuderà i battenti a fine giugno ... libero.it Il Paradiso delle Signore 10 – Daily 8, anticipazioni dal 4 all’8 maggio 2026Il Paradiso delle Signore 10 - Daily 8, anticipazioni dal 4 all'8 maggio 2026. Ecco le trame e le anticipazioni! tvserial.it Tgr Rai Emilia-Romagna - facebook.com facebook Nuovo #sondaggio dell’Istituto Piepoli (per la #Rai ) x.com