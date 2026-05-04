Nel mondo del calcio, l’attenzione si concentra su un attaccante che, dopo aver smesso di segnare da oltre un mese, sembra ora pronto a tornare alla ribalta. La sua assenza dal gol ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, mentre le ultime notizie di mercato indicano un possibile riscatto totale. La situazione resta sotto osservazione, con aggiornamenti che continuano a susseguirsi nelle prossime ore.

2026-05-04 10:16:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Rasmus Hojlund s’è fermato. Non ha smesso di correre e lottare, lo ha fatto anche sabato nella morsa Ramon-Diego Carlos, ma contro il Como ha allungato il suo silenzio realizzativo. L’ultima rete risale alla partita con il Lecce del 14 marzo in casa: al Sinigaglia il digiuno ha toccato i 49 giorni e le sei partite, compresa quella saltata contro il Milan per un virus influenzale. Il tempo passa: non è ancora il suo record negativo in campionato – sette partite senza gol durante tutto il mese di gennaio – ma di certo non è un momento facile.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Napoli, il riscatto totale di Hojlund: non segna da oltre un mese ma ora…

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