Fondi per le scuole di montagna | il Piemonte stanzia 750.000 euro per il 2026 27
La Regione Piemonte ha annunciato di aver stanziato 750.000 euro per le scuole di montagna per l’anno scolastico 202627, come riportato in un comunicato ufficiale della Giunta regionale. La somma è stata destinata a sostenere i servizi educativi nelle aree montane della regione. La decisione segue un incremento delle risorse per migliorare l’offerta scolastica e i servizi nelle zone maggiormente interessate dalla presenza montuosa. La delibera è stata pubblicata ufficialmente dalla Regione, senza ulteriori dettagli sui criteri di distribuzione.
Come si apprende da un comunicato stampa diffuso dalla Giunta regionale del Piemonte, l'amministrazione ha deciso di incrementare le risorse dedicate ai servizi scolastici nelle aree montane per l'anno scolastico 202627. L'articolo Fondi per le scuole di montagna: il Piemonte stanzia 750.000 euro per il 202627. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Export: il Piemonte stanzia 27 milioni per le imprese locali?? Cosa sapere La Regione Piemonte stanzia 27 milioni per i progetti di filiera 2026-2029.
Cyberbullismo, l’USR Campania stanzia 227mila euro per le scuole. Finanzierà progetti in rete: domande entro il 1 giugno 2026Secondo quanto stabilito dall'Avviso pubblico emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, firmato dal Direttore Generale, è...
Scuole di montagna: più fondi per i plessi delle valli, il Piemonte porta gli stanziamenti a 750mila euro x.com
Più fondi per le scuole nelle valli. La Regione porta gli stanziamenti a 750 mila euroCon ulteriori 410 mila euro la Giunta completa la programmazione sulle scuole montane e attiva il sostegno diretto ai plessi nei territori più isolati ... cuneodice.it
Scuole siciliane e nuovi fondi per la mediazione culturale: approvati stanziamenti per 743 mila euro Leggi qui: https://www.scuolalink.it/scuole-siciliane-e-nuovi-fondi-per-la-mediazione-culturale-approvati-stanziamenti-per-743-mila-euro facebook
Scuole aperte anche a luglio e agosto con attività gratuite per i figliIl Piano Estate 2026 apre le porte alle scuole anche in estate, offrendo attività gratuite per bambini e ragazzi e un'alternativa ai centri estivi privati: laboratori, sport, arte, musica e supporto e ... nostrofiglio.it