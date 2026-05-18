Fondi per le scuole di montagna | il Piemonte stanzia 750.000 euro per il 2026 27

La Regione Piemonte ha annunciato di aver stanziato 750.000 euro per le scuole di montagna per l’anno scolastico 202627, come riportato in un comunicato ufficiale della Giunta regionale. La somma è stata destinata a sostenere i servizi educativi nelle aree montane della regione. La decisione segue un incremento delle risorse per migliorare l’offerta scolastica e i servizi nelle zone maggiormente interessate dalla presenza montuosa. La delibera è stata pubblicata ufficialmente dalla Regione, senza ulteriori dettagli sui criteri di distribuzione.

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