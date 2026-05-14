Cyberbullismo l’USR Campania stanzia 227mila euro per le scuole Finanzierà progetti in rete | domande entro il 1 giugno 2026

Da orizzontescuola.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato un avviso pubblico che prevede uno stanziamento di 227mila euro destinato alle scuole della regione. Questa somma servirà a finanziare progetti online rivolti a sensibilizzare gli studenti sul tema del cyberbullismo e dell’uso consapevole della rete. Le scuole interessate possono presentare le domande di partecipazione fino al 1 giugno 2026.

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Secondo quanto stabilito dall'Avviso pubblico emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, firmato dal Direttore Generale, è disponibile un finanziamento per promuovere la consapevolezza informatica tra gli studenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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