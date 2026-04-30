Export | il Piemonte stanzia 27 milioni per le imprese locali

La Regione Piemonte ha deciso di destinare 27 milioni di euro per sostenere le imprese locali attraverso i progetti di filiera 2026-2029. Il finanziamento mira a rafforzare le attività di esportazione delle piccole e medie imprese nei mercati del Canada e dell’Asia. La misura si inserisce in un piano più ampio di sviluppo economico, con l’obiettivo di favorire la crescita delle aziende regionali all’estero.

?? Cosa sapere La Regione Piemonte stanzia 27 milioni per i progetti di filiera 2026-2029. Il piano potenzia l'export per le PMI nei mercati di Canada e Asia. La Regione Piemonte stanzia 27 milioni di euro per sostenere le imprese locali nei mercati esteri attraverso il nuovo ciclo di Progetti integrati di filiera previsto per il periodo 2026-2029, con scadenze fissate per il 21 maggio. Il piano finanziario, presentato a Torino presso la sede delle Ogr, mira a potenziare l'export piemontese .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Export: il Piemonte stanzia 27 milioni per le imprese locali Notizie correlate Piemonte, 27 milioni di euro per aiutare le imprese a crescere all'estero: come fare domandaVentisette milioni di euro per spingere le imprese piemontesi oltre i confini nazionali. Teramo vola con l’export: 1,8 miliardi per le imprese locali? Cosa sapere L'export del territorio teramano raggiunge 1,8 miliardi di euro secondo i dati CRESA. Panoramica sull’argomento Si parla di: Export e imprese, nuovo piano della Regione: 27 milioni per il triennio 2026-2029. Piemonte, 27 milioni di euro per aiutare le imprese a crescere all'estero: come fare domandaNuovi fondi per l'export: la Regione stanzia 27 milioni per supportare le imprese piemontesi nel mondo. Ecco chi può partecipare e i settori ... novaratoday.it Aperte le iscrizioni per TOAsia Export Training Piemonte: il corso di formazione per espandere le esportazioni in AsiaDal 20 aprile sono aperte le iscrizioni alla settima edizione del TOAsia Export Training Piemonte, il programma di formazione che mira a fornire il ... atnews.it