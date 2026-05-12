Fondi pensione | sale a 5.300 euro il tetto per la deduzione fiscale

Il governo ha stabilito un nuovo limite di 5.300 euro per la deduzione fiscale sui fondi pensione, un incremento rispetto al passato. Questa misura permette ai contribuenti di dedurre una somma più alta dal reddito imponibile, influendo sulle tasse da pagare. Per chi ha già versato importi superiori, ci sono modalità per recuperare le quote non utilizzate nei primi anni. La modifica riguarda tutte le persone che contribuiscono ai fondi pensione.

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? Punti chiave Quanto risparmi esattamente in tasse saturando il nuovo limite?. Come puoi recuperare le quote non utilizzate nei primi anni?. Perché il TFR non rientra nel calcolo dei 5.300 euro?. Cosa fare se i dati del fondo non coincidono con l'INPS?.? In Breve Limite 7.950 euro per lavoratori con prima occupazione dopo il 1° gennaio 2007.. Risparmio IRPEF tra 1.855 e 2.279 euro per redditi medi e alti.. Tassazione rendimenti fondi pensione al 20% contro il 26% delle rendite standard.. TFR escluso dal calcolo dei 5.300 euro per tassazione sostitutiva separata.. La Legge di Bilancio 2026 introduce un aggiornamento decisivo per il risparmio previdenziale, portando il tetto massimo di deducibilità per i fondi pensione integrativa a 5.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondi pensione: sale a 5.300 euro il tetto per la deduzione fiscale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Fondi pensione integrativa, deduzione fino a 5.300 euro con il Modello 730/2026 Mutui più cari: sale il risparmio fiscale sugli interessi pagati? Cosa scoprirai Come influisce l'aumento dei tassi sul rimborso fiscale del mutuo? Perché il beneficio fiscale si sposta verso le fasce medie?... Argomenti più discussi: Fondi pensione 2026, cosa cambiaFondi pensione, cosa cambia dal 2026; Pensioni integrative: sale a 5.300 euro la deduzione fiscale; Pensioni primo trimestre 2026: i dati INPS sui nuovi trattamenti liquidati; Fondi pensione, scatta il silenzio-assenso: perché dal 1° luglio non potrai più ignorarli (e come incassare più soldi subito). Fondi pensione, cosa cambia dal 2026 Dal 1° luglio nuove regole per lavoratrici e lavoratori neo assunti. Fimiani, Fp Cgil Lombardia: Prima di lasciare decorrere i 60 giorni, bisogna capire cosa si sta scegliendo. ? fpcgil.lombardia.it/2026/05/11/fon… #Previd x.com Fondi pensione integrativa, deduzione fino a 5.300 euro con il Modello 730/2026La deduzione dei fondi pensione integrativa nel Modello 730/2026 è salita a partire da quest’anno a 5.300. Vediamo cosa cambia nel dettaglio. quifinanza.it