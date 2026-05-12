Fondi pensione integrativa deduzione fino a 5.300 euro con il Modello 730 2026

Nel 2026 in Italia entrerà in vigore una novità fiscale per i fondi pensione integrativa, con un limite di deducibilità che sale a 5.300 euro nel Modello 7302026. La legge di Bilancio approvata nel corso dell’anno ha aggiornato i parametri di deducibilità, rispondendo alle richieste di numerosi lavoratori che utilizzano strumenti di risparmio previdenziale. Questa modifica rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti soglie di deducibilità stabilite negli anni precedenti.

Il 2026 segna un punto di svolta per il risparmio previdenziale in Italia. Dopo decenni di stasi legislativa sui limiti di agevolazione fiscale, la Legge di Bilancio 2026 ha recepito le istanze di milioni di lavoratori, adeguando le soglie di deducibilità per i fondi pensione integrativa. Non si tratta di un semplice ritocco contabile, ma di una manovra che ridefinisce la convenienza del pilastro previdenziale privato nel contesto del Modello 7302026. In un’epoca di inflazione volatile e incertezza sul futuro del sistema contributivo pubblico, capire come sfruttare il nuovo limite di 5.300 euro diventa un imperativo per ogni contribuente consapevole.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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