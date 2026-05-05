Monopattini nuove regole al via | targa obbligatoria da maggio polizza da luglio

A partire dalle prossime settimane entreranno in vigore nuove norme che riguardano l’utilizzo dei monopattini elettrici. Dal mese di maggio sarà obbligatoria la targa, mentre da luglio sarà richiesta anche una polizza assicurativa. Questi cambiamenti riguardano i mezzi che si stanno diffondendo sempre di più nelle aree urbane, con l’obiettivo di regolamentare la loro circolazione.

Cambiano le regole per chi utilizza monopattini elettrici. A partire dalle prossime settimane entreranno in vigore nuovi obblighi destinati a incidere in modo significativo sulla circolazione di questi mezzi, sempre più diffusi anche in ambito urbano.Il Comando di Polizia Municipale informa che.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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La Polizia Municipale di Capaccio Paestum informa la cittadinanza in merito agli obblighi previsti per l’utilizzo dei monopattini elettrici, con riferimento alla normativa vigente, alle dotazioni obbligatorie e alle sanzioni. Si invita a consultare la locandina allegata - facebook.com facebook