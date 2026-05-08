Un’ex amministratrice di sostegno è stata condannata per peculato dopo aver utilizzato i fondi di una coppia di anziani residenti in una casa di riposo per persone non autosufficienti a Reggiolo. La vicenda riguarda l’appropriazione indebita di denaro destinato a sposi ospitati nella struttura. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento giudiziario che ha evidenziato l’uso improprio dei fondi.

Un’ex amministratrice di sostegno è stata ritenuta responsabile di peculato per aver usato per sé i soldi di una coppia di sposi anziani, ospiti della casa di riposo Cra (per persone non autosufficienti) di Reggiolo. L’imputata, Giovanna Frignani, 54enne di Guastalla, ha scelto il rito abbreviato: il giudice Silvia Guareschi ieri l’ha condannata a 1 anno, 2 mesi e 20 giorni, con riconoscimento delle attenuanti generiche e pena sospesa. Ha inoltre disposto l’interdizione dai pubblici uffici per un anno e mezzo. La donna aveva già versato alla coppia 10mila euro (5mila a testa): non è stata riconosciuta una provvisionale, ma è stato disposto il risarcimento in sede civile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Condannata l’ex amministratrice di sostegno

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