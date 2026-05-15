Sono 12 le spiagge trentine che hanno ottenuto la Bandiera Blu

Il 14 maggio 2024, la Foundation for Environmental Education ha assegnato la “Bandiera Blu” a dodici spiagge del Trentino. Tra queste, dieci sono state riconfermate rispetto agli anni precedenti, mentre due ottengono il premio per la prima volta. La cerimonia di assegnazione si è svolta in data recente e riguarda le località balneari della regione, che si sono distinte per le caratteristiche di qualità ambientale e sostenibilità.

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