Fonderie Pisano la Regione Campania notifica il decreto di rigetto dell' AIA

La Regione Campania ha notificato alle Fonderie Pisano il decreto di rigetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. La decisione arriva al termine di un procedimento che ha coinvolto analisi tecniche e valutazioni giuridiche. La notifica, che ha carattere ufficiale, conclude un iter amministrativo iniziato con la richiesta di autorizzazione.

La decisione si colloca nel solco tracciato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha riconosciuto un danno alla vita privata e familiare delle persone residenti nei territori interessati AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. CIA Avellino sull'insediamento delle Fonderie Pisano nell'area di San Mango sul Calore-Luogosano: "A rischio l'agricoltura irpina" Referendum sulla giustizia, l'avvocato Acone: «Il Foro ha perso la sua anima. Ripartiamo dall'etica» . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Fonderie Pisano, la Regione Campania notifica il decreto di rigetto dell'AIA Articoli correlati Fonderie Pisano, no all’Aia: industria verso la chiusuraLe Fonderie Pisano non possono più produrre nel sito di via De Greci e dovranno chiudere. Fonderie Pisano, prima riunione della Conferenza di servizi per rilascio AiaSi sono dati appuntamento il 18 febbraio i componenti del tavolo che, questa mattina, hanno tenuto il primo incontro della conferenza di servizi che... Contenuti utili per approfondire Fonderie Pisano Temi più discussi: Fonderie Pisano, lo stop all’AIA per Salerno blocca anche il rilancio dell’ex stabilimento ArcelorMittal nell’avellinese; Fonderie, le trattative per il nuovo sito si spostano dalla Regione al Ministero; Fonderie Pisano, tavolo tecnico al Mimit; Idroambiente e Tecno Meccaniche: il futuro di Luogosano prende forma, ma è legato a Pisano. Salerno, Fonderie Pisano: la Regione notifica il decreto di rigetto dell'AIALa Regione Campania ha notificato il decreto di rigetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano, al termine di un procedimento rigoroso fondato su ... ilmattino.it Fonderie Pisano, svolta dalla Regione Campania: rigettata l’AiaPalazzo Santa Lucia con un decreto arrivato in mattinata ha negato l’Autorizzazione Integrata Ambientale al gruppo imprenditoriale salernitano. Un annuncio che cambia radicalmente lo scenario da ... orticalab.it L'Asi di Salerno non dispone di terreni idonei per la delocalizzazione delle Fonderie Pisano: è questa la conclusione emersa dall'incontro di ieri, martedì 24 marzo | https://shorturl.at/i4C8Q - facebook.com facebook Fonderie Pisano, lo stop all’AIA per Salerno blocca anche il rilancio dell’ex stabilimento #ArcelorMittal nell’avellinese. Di Elettra Melucci ildiariodellavoro.it/fonderie-pisan… x.com