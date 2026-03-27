Fonderie Pisano SOS dei sindacati alla Regione | Situazione drammatica

Le segreterie regionali e provinciali di un sindacato chiedono un intervento urgente alla Regione per una situazione considerata drammatica presso una fabbrica di fonderie. La richiesta viene indirizzata al presidente e agli assessori competenti, e riguarda la vertenza in corso presso lo stabilimento. La comunicazione si inserisce in un contesto di preoccupazione per le condizioni dell’azienda e dei lavoratori coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Suona come un Sos la richiesta avanzata al presidente della regione e agli assessori al lavoro e alle attività produttive inviata dalle segreterie regionali e provinciali della Fiom Cgil i merito alla vertenza fonderie pisano. Con la chiusura dello stabilimento si spengono gli altiforni ma si riaccende l’emergenza occupazionale per le 100 maestranze. Il sindacato chiede quindi di riconvocare con urgenza tutte le parti coinvolte per trovare soluzioni e risposte dopo il Decreto Dirigenziale Regionale che il 25 marzo ha rigettato il progetto di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), imponendo di fatto la cessazione immediata delle attività dello stabilimento di via dei Greci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fonderie Pisano, SOS dei sindacati alla Regione: “Situazione drammatica” Articoli correlati Fonderie Pisano, il grido d’allarme dei lavoratori: sos a Comune e PrefetturaCi sarà presso un nuovo incontro con il consorzio ASI per una verifica dei terreni con la partecipazione anche della prefettura di Salerno. Fonderie Pisano, i comitati incontrano l'Asl: "Sì alla partecipazione alla Conferenza dei Servizi"Inoltre la settimana prossima si terrà l'incontro con il commissario straordinario del Comune di Salerno Vincenzo Panico Questa mattina, presso la... Approfondimenti e contenuti su Fonderie Pisano Fonderie Pisano, arriva lo stopLa Regione Campania ha disposto la chiusura immediata delle Fonderie Pisano, lo stabilimento alla periferia sud?est di Salerno specializzato nella produzione ... gazzettadisalerno.it Le parole del Codacons riaccendono il dibattito sul caso Fonderie Pisano.La decisione della Regione Campania di negare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano continua ad alimentare il dibattito sul futuro ... zon.it