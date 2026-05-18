Focus ipertensione maledetto il giorno che ti s’è alzata la pressione | Verdone e Veronesi medici per un giorno al Gemelli

Da secoloditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento insolito ha visto attori e medici scambiarsi ruoli al Policlinico Gemelli, con protagonisti figure note nel mondo dello spettacolo e della scienza. La giornata si è concentrata sull'ipertensione, un problema che colpisce molte persone senza che se ne parli abbastanza. La discussione ha voluto attirare l’attenzione sui rischi legati a questa condizione, spesso trascurata o sottovalutata, attraverso un approccio diverso che ha coinvolto personaggi non tradizionalmente legati al settore medico.

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Possono arrivare anche da fonti inattese le parole giuste per parlare di ipertensione. Che è necessario trovare perché del tema si parla tanto, fino a diventare quasi un rumore di fondo, al quale nessuno presta più davvero attenzione. Ma quando a rilanciare il tema “ipertensione” sono due big del calibro di Carlo Verdone e Giovanni Veronesi, ecco che l’attenzione torna a essere magicamente catalizzata. «L’invito per tutti – afferma Verdone – è quello di misurare regolarmente la pressione, a maggior ragione se a casa c’è un’ereditarietà. Ossia se ci sono familiari con ipertensione». Focus sull’ipertensione: al Gemelli è il giorni di Verdone e Veronesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Focus ipertensione, maledetto il giorno che ti s’è alzata la pressione: Verdone e Veronesi “medici” per un giorno al Gemelli
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