Focus ipertensione maledetto il giorno che ti s’è alzata la pressione | Verdone e Veronesi medici per un giorno al Gemelli

Un evento insolito ha visto attori e medici scambiarsi ruoli al Policlinico Gemelli, con protagonisti figure note nel mondo dello spettacolo e della scienza. La giornata si è concentrata sull'ipertensione, un problema che colpisce molte persone senza che se ne parli abbastanza. La discussione ha voluto attirare l’attenzione sui rischi legati a questa condizione, spesso trascurata o sottovalutata, attraverso un approccio diverso che ha coinvolto personaggi non tradizionalmente legati al settore medico.

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