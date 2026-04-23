Fnm cerca autisti a Como e Varese premio da 3.000 euro e formazione gratuita

La società di trasporti locale ha avviato una campagna di assunzioni rivolta a nuovi autisti nelle aree di Como e Varese. Chi si candida può ricevere una formazione gratuita e un premio di 3.000 euro al termine del percorso. La ricerca mira a coprire le esigenze delle linee di trasporto nelle due città, con un focus su formazione e incentivazione economica per i nuovi assunti.

Formazione e premio d’ingresso di 3000 euro. Così Fnm Autoservizi attira nuovi autisti per le linee di Como e Varese. Fnm Autoservizi ha aperto una nuova edizione dell’Academy per l’assunzione a tempo determinato, part-time per tutta la durata del periodo di formazione finalizzata al conseguimento della patente D e Cqc. Successivamente si trasformerà in un contratto a tempo indeterminato, full time, con un premio d’ingresso. Il percorso di formazione prenderà avvio a settembre ed è rivolto a tutte le persone con 21 anni di età compiuti e con diploma di scuola secondaria di primo grado. Ci sono pochi altri requisiti per candidarsi. Piano di assunzioni per autisti autobus.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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